17:44, 02 Nisan 2017 Pazar

Okçular Antalya'da yarıştı





Antalya'da gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 468 sporcunun katıldığı yarışma sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Okçulukta açık hava sezonunun ilk organizasyonu olan Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 6 ülkeden 468 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmaya engelli sporcular da katıldı. Final atışı sonuçlarına göre, birinci olan sporculara bin, ikinci olanlara 750 ve üçüncü olanlara 500'er lira para ödülü ile madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

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