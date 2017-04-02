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İran'dan Van'a gelen 150 Afgan göçmen yakalandı
İran'dan Van'a gelen 150 Afgan göçmen yakalandı

Afganistan'dan kaçarak İran'a ulaşan 150 Afgan göçmen Van otogarında yakalanarak geçici barınaklara yerleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan yaklaşık 150 kişilik Afganistanlı kaçak grubu, Van Otogarı'nda fark edildi. Haber verilmesi üzerine İnsani Yardım Vakfı (İHH) görevlileri tarafından geçici barınmaları sağlanan kaçaklar, "Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor" dedi.

Afganistan'dan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 kaçak 22 saatlik 1 yolculuğun ardından İran üzerinden Van'a geldi. Buradan batı illerine gitmek isteyen kaçaklar, otogarda bilet almaya çalışırken, çevredekiler yardım kuruluşlarına ihbarda bulundu. Bunun üzerine Van Otogarı'na giden İHH yetkilileri kadın ve çocukları otellere, erkekler de Suphan Mahallesi'nde bulunan Suphan Spor Salonu'na yerleştirdi.

Van Büyük Şehir Belediyesi tarafından battaniye ve yemek verilen kaçaklar, işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak iş bulabilecekleri başta İstanbul, Konya gibi illere gitmek istediklerini söyledi.

Uzun yolculukta aç ve susuz kaldıklarını belirten kaçaklar, kendileri gibi birçok kişinin de Türkiye'ye gelmeye çalıştığını söyledi. Boş zamanlarını spor salonunda eğlenerek geçirmeye çalışan kaçakların Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 



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