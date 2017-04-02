Ermenistan vekillerini seçiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ermenistan'da, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimde oy kullanma işlemi başladı.
Ermenistan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 101 sandalyelik parlamento için 9 siyasi parti ve koalisyonun yarıştığı seçim için oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 07.00'de başladı.
Kamuoyu yoklamalarına göre, parlamentoda 69 milletvekili ile en fazla sandalyeye sahip, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi seçimin favorisi olarak gösteriliyor.
Ermenistan Cumhuriyet Partisi'ni, parlamentoda 33 milletvekili ile temsil edilen Tsarukyan koalisyonu takip ediyor. Koalisyon, milyarder iş adamı Gagik Tsarukyan başkanlığındaki "Çiçeklenen Ermenistan Partisi" ve bazı diğer siyasetçilerden oluşuyor.
Eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan başkanlığındaki Ermeni Ulusal Kongresi, seçime Ermenistan Halk Partisi ile koalisyon yaparak katılıyor.
Nisan 2016'da Azerbaycan ordusunun karşı saldırı ile Dağlık Karabağ'da bazı stratejik bölgeleri işgalden kurtarmasının ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından görevden alınan eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, muhalif güçlerle koalisyon oluşturdu. Ohanyan seçime, eski Dışişleri Bakanı, "Birlik Partisi" lideri Vardan Oskanyan ve yine eski Dışişleri Bakanı, "Miras Partisi" lideri Raffi Hovannisian ile oluşturduğu koalisyonla giriyor. Koalisyon, Merkezi Seçim Kurulunca "Ohanyan-Raffi-Oskanyan" şeklinde kayda alındı.
Muhalif parti olarak bilinen "Aydınlık Ermenistan", "Sivil Sözleşme" ve "Cumhuriyet" partileri de seçim için "Çıkış Yolu" ismini verdikleri koalisyon oluşturdu.
Ermeni Devrimci Federasyonu (Dashnakcutyun), Özgür Demokratlar Partisi, Rönesans Partisi ve Ermenistan Komünist Partisi seçimde yarışan diğer partiler.
Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 19.00'da sona erecek ve kesin olmayan ilk sonuçlar yarın açıklanacak.
Ermenistan'da 2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçilmişti. 2018'de Cumhurbaşkanının görev süresi dolduktan sonra parlamenter sistem yürürlülüğe girecek ve yeni hükümet parlamentodaki çoğunluk tarafından oluşturulacak. Ayrıca anayasada yapılan değişikliğe göre önemli yetkileri başbakana geçen cumhurbaşkanı da halk tarafından değil, 101 sandalyeli parlamento tarafından seçilecek.
Hindistan tarafından işgal altında tutulan Keşmir'e Himalayalardan açılan tünelin açılışına giden Modi'nin ziyaretin ardından çatışma çıktı.
Musul'un batı yakasındaki çatışmalarda 32 DEAŞ üyesi ile 11 asker öldü
Moskova polisi, sosyal medya üzerinden organize olarak izinsiz gösteri düzenlemek isteyenlere müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Amerika İstihbaratında sular durulmuyor. Rusya ile yakın ilişkileri olduğu iddialarının ardından istifa eden Flynn'ın güvenlik birimine aldığı ve halefinin uzaklaştırma taleplerine Trump'ın başdanışmanlarından Yahudi damadı ile aynı sinagogun üyesi olan kilit isim Cohen-Watnick'in Beyaz Saray'da hızlı yükselişi devam ediyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in her zaman olduğu gibi 'bıçaklama girişimi' diyerek, Filistinli bir genci öldürmesine tepki gösterdi
ABD'de faaliyet gösteren bazı insan hakları örgütleri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yarınki Washington ziyaretini protesto etmeye hazırlanıyor
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden bazı politikacılar İslam diniyle ilgili özel bir yasa hazırlanmasını talep etti.
Suriye ordusunun Hama'nın Halfaya kasabasını kurtarmak için operasyon başlattığı belirtildi.
Kırgızistan'da eski muhalefet milletvekili Caparov, koğuşunda yaralı bulundu
İstanbul Alperen Ocakları ve Türkiye'de yaşayan Türkmenler Kerkük'te yaşanan gelişmeleri protesto etmek için İstanbul Irak Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.
Irak'tan Suriye sınırı yakına düzenlene hava saldırısında DEAŞ'ın en üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğü açıklandı
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'de kalp krizi geçirdiği iddia edildi
Marshall Adaları bandıralı Stellar Daisy adlı 312 metrelik demir taşıyan gemi Atlas Okyanusu'nun güneyinde kayboldu
AB'nin Brexit sonrasında Cebelitarık üzerindeki tek egemen gücün İspanya olması gerektiği şeklindeki açıklamasına İngiltere'den sert tepki geldi.
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 1 Nisan'da göreve başlayan siber ordu hakkında 5 Nisan’da Bonn'da tanıtım yapacak