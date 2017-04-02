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Ermenistan vekillerini seçiyor
Ermenistan vekillerini seçiyor

Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ermenistan'da, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 101 sandalyelik parlamento için 9 siyasi parti ve koalisyonun yarıştığı seçim için oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 07.00'de başladı. 

Kamuoyu yoklamalarına göre, parlamentoda 69 milletvekili ile en fazla sandalyeye sahip, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

Ermenistan Cumhuriyet Partisi'ni, parlamentoda 33 milletvekili ile temsil edilen Tsarukyan koalisyonu takip ediyor. Koalisyon, milyarder iş adamı Gagik Tsarukyan başkanlığındaki "Çiçeklenen Ermenistan Partisi" ve bazı diğer siyasetçilerden oluşuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan başkanlığındaki Ermeni Ulusal Kongresi, seçime Ermenistan Halk Partisi ile koalisyon yaparak katılıyor.

Nisan 2016'da Azerbaycan ordusunun karşı saldırı ile Dağlık Karabağ'da bazı stratejik bölgeleri işgalden kurtarmasının ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından görevden alınan eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, muhalif güçlerle koalisyon oluşturdu. Ohanyan seçime, eski Dışişleri Bakanı, "Birlik Partisi" lideri Vardan Oskanyan ve yine eski Dışişleri Bakanı, "Miras Partisi" lideri Raffi Hovannisian ile oluşturduğu koalisyonla giriyor. Koalisyon, Merkezi Seçim Kurulunca "Ohanyan-Raffi-Oskanyan" şeklinde kayda alındı.

Muhalif parti olarak bilinen "Aydınlık Ermenistan", "Sivil Sözleşme" ve "Cumhuriyet" partileri de seçim için "Çıkış Yolu" ismini verdikleri koalisyon oluşturdu.

Ermeni Devrimci Federasyonu (Dashnakcutyun), Özgür Demokratlar Partisi, Rönesans Partisi ve Ermenistan Komünist Partisi seçimde yarışan diğer partiler.

Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 19.00'da sona erecek ve kesin olmayan ilk sonuçlar yarın açıklanacak. 

Ermenistan'da 2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçilmişti. 2018'de Cumhurbaşkanının görev süresi dolduktan sonra parlamenter sistem yürürlülüğe girecek ve yeni hükümet parlamentodaki çoğunluk tarafından oluşturulacak. Ayrıca anayasada yapılan değişikliğe göre önemli yetkileri başbakana geçen cumhurbaşkanı da halk tarafından değil, 101 sandalyeli parlamento tarafından seçilecek.



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