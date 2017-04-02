Moskova'da çok sayıda gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya'nın başkenti Moskova'da gösteri düzenlemek isteyen gruba müdahale eden polis yaklaşık 40 kişiyi gözaltına aldı.
Sosyal medya üzerinden organize olan grup, Moskova'nın merkezinde Triumfalnaya Meydanı'na gelerek gösteri düzenlemek istedi.
Moskova emniyetinin verilerine göre, polisin dağılın çağrısına uymayan 30 kişi "toplumsal düzeni bozmaktan" gözaltına alındı.
Ayrıca aynı saatlerde Manej Meydanı'nda toplanmak isteyen küçük bir gruba da izin verilmedi ve 10 kişi gözaltına alındı.
İzin için resmi makamlara başvuru yapılmayan gösterilerin, kim tarafından ve hangi amaçla düzenlenmek istendiği belirsizliğini koruyor.
Geçen hafta pazar günü sosyal medyada protesto düzenleneceği yönünde haberler yer almıştı ancak Aleksey Navalnıy'ın da aralarında bulunduğu birçok muhalif isim, gösterileri provokasyon olarak nitelendirerek, desteklemeyeceklerini açıklamıştı.
Başbakan Dmitriy Medvedev hakkında 26 Mart'ta yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir rapor yayınlamasının ardından Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok şehirde protesto amaçlı gösteriler düzenlenmişti. Polisle protestocular arasında zaman zaman arbede yaşanmış, 500'den fazla gösterici gözaltına alınmıştı.
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