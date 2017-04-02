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Güncelleme: 20:00, 02 Nisan 2017 Pazar

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Elazığ'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği
Elazığ'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği

Peygamber Sevdalıları Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" etkinliği düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Elazığ'da, Peygamber Sevdalıları Platformunca, Kutlu Doğum Haftası kapsamında "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" etkinliği düzenlendi.

İstasyon Meydanı'ndaki etkinlikte Kur'an-ı Kerim ile Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Peygamber Sevdalıları Platformu Elazığ Koordinatörü Mehmet Zülfü Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platform olarak Türkiye genelinde "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hazreti Muhammed'in her gün anılması, anlatılması ve anlaşılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Ancak Peygamber Efendimiz anlatılırsa, anlaşılırsa ve tanınırsa dünyada barış, adalet ve huzur gelişir. Bizlerde bu amaçla istiyoruz ki tüm insanlık Efendimiz Hazreti Muhammed'i anlatsın, anlamaya çalışsın ve tüm hayat standartlarını Peygamber Efendimizin hayatına göre şekillendirsin. Tüm insanlığı Peygamber Efendimizin çatısı altında birleştirmek adına bu tür etkinlikleri düzenlemekteyiz."



İlgili Konular elazığ Kutlu Doğum Haftası
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