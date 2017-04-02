Türk ve Suriyeli yetimler birlikte eğlendi

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriyeli yetim çocuklar birlikte eğlendi.
Siverek ilçesindeki lunaparkta organize edilen programa aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 200 yetim çocuk katıldı.
İHH gönüllüleri koordinesinde çocuklar, halat çekme, çuval yarışı, koşu gibi çeşitli oyunlar oynayarak yaklaşık 3 saat eğlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere de çeşitli ödüller verildi.
Eğlence programının ardından yemek ikram edilen yetimlere, hijyen ve gıda paketlerinin yanı sıra oyuncak verildi.
Etkinliğe katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, yetimlere toplumun sahip çıkması gerektiğini söyledi.
İslam medeniyetinin yetime ve ihtiyaç sahibine yardımcı olmayı gerektirdiğini ifade eden Gülpınar, "Bu tür etkinlikler bir gün için değil her gün icra edilmelidir. İHH üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, bizler de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz, Bundan sonrada desteklerimiz devam edecek emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.
İHH Siverek Temsilcisi Ramazan Baylan da organizasyonun vakfın "Yetim Gülerse Dünya Güler " etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.
Bölge genelinde benzer buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Baylan, yetimlerin sevinç çığlıklarını duymanın kendilerini memnun ettiğini sözlerine ekledi.
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Siverek ilçesinde düzenlediği programda Türk ve Suriyeli yetimler bir araya geldi
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