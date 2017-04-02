18:47, 02 Nisan 2017 Pazar

Hakkari'de mühimmat ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalındaki iki sığınakta PKK'ya ait mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Oğul köyü Kapankaya mevkisi kırsal alanında bölücü PKK'ya ait sığınak olduğu ve bu sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama tarama faaliyetinde 2 adet sığınak tespit edilmiş olup, sığınaklarda yapılan arama neticesinde 4 adet RGP-7 roketatar sevk fişeği, 9 adet 20 litrelik mazot bidonu (Mayın/EYP yapımında kullanılabileceği değerlendirilen), 2 adet pil bloğu, çok sayıda muhtelif yemek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."