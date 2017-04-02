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Çavuşoğlu'ndan tek parti dönemine atıf
Çavuşoğlu'ndan tek parti dönemine atıf

Çavuşoğlu Başkanlık sistemi için, "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu sistem, Recep Tayip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortasıdır. Cumhuriyet elden gidiyormuş. Nereye gidiyor, cumhuriyet? Cumhuriyet senin tekelinden çıktı, 80 milyona ait cumhuriyet. O eskidendi, tek parti döneminde" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bağcılar'da düzenlenen Tosya Pilav Festivali'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü olmasını istediklerini aktardı.

Çavuşoğlu, ülkenin kısır döngülerle geriye gitmesini istemediklerini belirterek, "Türkiye’nin artık değerlerinin, ekonomisinin, gençlerin, kadınların, çocukların geleceğinin koalisyonlarla heba edilmesini istemiyoruz. Türkiye’nin kaderini, iki kişinin kavgasına bırakamayız, geçmişte olduğu gibi. Bugün Türkiye, tüm zorluklara rağmen, ihanetlere ve terör örgütlerine rağmen, hain darbe girişimlerine rağmen, ayakta duruyorsa, güçlü durabiliyorsa Recep Tayip Erdoğan gibi bir lideri olduğundandır. Peki, Recep Tayyip Erdoğan sonrası ne olacak. O da kul bir fanidir. Allah, onu başımızdan eksik etmesin ama Recep Tayip Erdoğan’ın derdi, kendisi değil, ülkesinin ve milletinin geleceğidir. Bu sistem, Recep Tayip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortasıdır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bizim milletimiz, tankların karşısına göğsünü koyan bir millettir. Bizim milletimiz, hiçbir şeyden korkmaz. Bizim milletimiz, cesur yüreğiyle her şeyin üstüne üstüne gider, yeter ki inansın. İşte bunu başarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğine değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"18 maddelik bir paket getirdik. Bu 18 madde üzerinde muhalefetin, CHP'nin, HDP'nin, PKK'nın konuştuğunu görüyor musunuz? Hep kara propaganda. Muhtara gidiyor, 'muhtarlık kalkacak.' Ötekine gidiyor, 'size şöyle olacak.' Hep korku, korku, yalan, yalan, yalan... Cumhuriyet elden gidiyormuş. Nereye gidiyor, cumhuriyet? Cumhuriyet senin tekelinden çıktı, 80 milyona ait cumhuriyet. O eskidendi, tek parti döneminde. O eskidendi, egemenliği milletin CHP'nin üzerinden kullandığı dönemler. Cumhuriyet gidiyor, elden gitmiyor, cumhuriyet 100. yılına giriyor, gümbür gümbür.

'Cumhuriyet gidiyor' diyenlere sorun 'bugüne kadar cumhuriyete bir hizmetin oldu mu arkadaş?', 'Yok.' Neden olmadı? 'Elime fırsat geçmedi, bana yetki vermedi.' Kim vermedi? 'Millet.' Millet sana niye yetki vermedi? 'Güvenmiyor.' Peki 100. yılına giderken, cumhuriyetin geleceğine yönelik bir hedefin var mı? 'Yok.' Projen var mı? 'Yok.' Hayalin var mı? 'Yok.' Rüyan var mı? 'Yok.' Sen kimsin de bana cumhuriyet dersi veriyorsun, o zaman? Bunlar kim biliyor musunuz? Kene gibi cumhuriyetten geçinenlerdir, bunlar. Cumhuriyetin üzerinde kamburdur, bunlar. Hiçbir katkısı yok, cumhuriyetten geçiniyor."

Bakan Çavuşoğlu, 10. Yıl Marşı'nın "Demir ağlarla ördük" sözlerini hatırlatarak, cumhuriyetin 10. yılından 2003'e kadar bir kilometre ilave demiryolu yapılmadığını belirtti.

Şimdi ise demiryollarını denizlerin altından geçirdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet, gemileri karadan yürüttü. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, artık demiryollarını, trenleri, Boğaz'ın altından, 3. Köprü'nün üstünden geçiriyor. Senin ne faydan oldu? 79 yılda yaptın 6 bin kilometre duble yol, biz yaptık 15 senede 18 bin kilometre yol." değerlendirmesini yaptı.

Getirecekleri güçlü sistemin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası için Türkiye'nin sigortası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, MHP ile beraber, vatanını, milletini sevenler olarak, Türkiye'nin geleceğini sigortalamak için bu sistemi getireceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, geçmişte Türkiye'ye inanan, milletin evladı olan tüm büyüklerin, başkanlık sistemini savunduğunu anımsatarak, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, başkanlık sistemini en güçlü şekilde savunmuştur. Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş, başkanlık sisteminin kitabını yazmıştır. Rahmetli Erbakan Hocamız, başkanlık sistemini savunmadı mı? Rahmetli Demirel, başkanlık sisteminin Türkiye için çok önemli olduğunu söylemiyordu mu? Parlamenter sistem olur ya da başkanlık sitemi olur. Her ikisi birden olmaz. Çatal kazığın geçmişteki kavgalarını gördük. 2001 krizinde, gecelik faiz kaçtı? Yüzde 7 bin 500. Şimdi yıllık yüzde 14'ü biz fazla buluyoruz. Düşmesi lazım, çok fazla. 50 banka birden battı. Borç ikiye katlandı. Millet ödedi." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Bağcılar'ın ülkenin tüm zenginliklerini barındırdığını ifade ederek, ilçenin nüfus olarak 56 ilden daha büyük olduğunu, her yöreden kültürün yaşandığını ve yaşatıldığını söyledi.

Kastamonu'nun, Şeyh Şaban-ı Veli'nin memleketi, Ahmet Yesevi'nin yol arkadaşı Yusuf Horasani'nin, yani Deveci Sultan'ın, Şerife Bacı'nın, Kara Fatma'nın, Halime Kaptan'ın şehri olduğuna dikkati çeken Çağırıcı, "Kastamonu, düşman işgaline uğramadığı halde en fazla şehit veren illerden biridir. Çanakkale Savaşı'nda da en fazla şehit veren illerimizden biri Kastamonu’dur. Çanakkale Türküsü, bilinenin aksine bir Kastamonu türküsüdür ve türkü, Kastamonu'dan 'Ana ben gidiyorum düşmana karşı diyerek ayrılan, yiğit gençleri anlatır. Kastamonu görülmeye değer bir ilimizdir. İşte bu güzel ilçeler arasında pirinci ile öne çıkan Tosyamız ayrı bir güzeldir. Sevgili Kastamonulu ve Tosyalı hemşehrilerim ile birlikte gelenekleri görenekleri yaşatmak, çok güzel bir şey. Birlikte 1,5 ton pilavdan tadarak, komşuluk ilişkilerimizi güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Çağırıcı, davetlilere kazanda pişirilen pilavdan ikram etti. Kastamonu yöresine ait yemeklerin de tanıtıldığı festivalde, yöresel sanatçılar eşliğinde oyunlar oynandı.

Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, TODEF Başkanı Ali Tekin, KASDER Bağcılar Şube Başkanı Mahir Karakaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 



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