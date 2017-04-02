Musul'da 32 DEAŞ üyesi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ta Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınmasına yönelik operasyonlarda 32 DEAŞ üyesi ile 11 askerin öldüğü bildirildi.
Irak ordusunda görevli Yarbay Dargam Mukaddem el-Hafaci yaptığı açıklamada, onlarca DEAŞ mensubunun hava muhalefetinden yararlanarak, El-Arube bölgesinde bulunan Eski Sanayi Mahallesi'ndeki askeri karargahlara saldırı düzenlediğini belirtti.
Yaklaşık üç saat süren çatışmaların ardından 32 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ve saldırının püskürtüldüğünü aktaran Hafaci, güvenlik güçlerinden ise 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bilgisini verdi.
Öte yandan Binbaşı Ala ez-Zehri, Musul'un batı yakasında DEAŞ'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 askeri yetkilinin öldüğünü kaydetti.
Irak güçlerinin, Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarmak için 19 Şubat'ta başlattığı operasyonlar kapsamında şu ana kadar birçok mahallenin yanı sıra Musul Havalimanı, El-Gizlani Askeri Kampı ve Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden ikisi ele geçirildi.
Hindistan tarafından işgal altında tutulan Keşmir'e Himalayalardan açılan tünelin açılışına giden Modi'nin ziyaretin ardından çatışma çıktı.
Musul'un batı yakasındaki çatışmalarda 32 DEAŞ üyesi ile 11 asker öldü
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