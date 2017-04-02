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Asya
19:39, 02 Nisan 2017 Pazar

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Modi'nin Keşmir ziyareti sonrası çatışma
Modi'nin Keşmir ziyareti sonrası çatışma

Hindistan tarafından işgal altında tutulan Keşmir'e Himalayalardan açılan tünelin açılışına giden Modi'nin ziyaretin ardından çatışma çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin  işgal altında tuttuğu Keşmir bölgesini ziyaret etmesinden birkaç saat sonra meydana gelen saldırıda bir polis öldürüldü 10 güvenlik personeli de yaralandı.

Modi'nin ziyaretini pprotesto eden bir grup direnişçi Srinagar'da polisle çatışarak güvenlik güçlerine el bombası attı.

Hindistan Milli Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CRPF) sözcüsü Bhuvesh Choudhary, "Bombalı saldırıda CRPF'nin dört personeli ve yedi polis memuru yaralandı" dedi.

Müfettiş general Javid Gillani AFP'ye verdiği demeçte,  patlamada yaralanan polis memurlarından birinin ağır yaralanmasının ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

Modi, işgal altında tuttuğu Keşmir'de yaptığı toplantıda bölgeye gelen turistlerin seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla Himalayalardan 11 kilometrelik bir tünel açarak "terörizme karşı turizm" çağrısı yaptı. Modi, "Bu kanlı oyun son kırk yılda kimseye iyi gelemedi" dedi.

Hindistan'ın en uzun iki şeritli yol tüneli, bölgenin önde gelen Cammu-Keşmir ve Srinagar kentleri arasındaki mesafeyi 41 kilometreye (25 mil) azaltacak ve yoğun kar yağışı ve heyelanlar nedeniyle sık sık kapanan alanlar atlanacak.

1947'de İngiliz yönetiminin sona ermesinden beri Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda. Her ikisi de Himalaya topraklarının tamamında hakları olduğunu savundu.

Bağımsızlık yanlısı gruplar ile bölgenin Pakistan'a bağlanmasını isteyen grupların işgalci Hint askerleri ile giriştiği çatışmalarda çoğu sivil onbinlerce kişi hayatını kaybetti.

 



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