09:10, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 03 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da toplu açılış törenlerine katılacak.

(Rize/13.00/Trabzon/16.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, İvedik OSB'de sanayi esnafıyla buluşacak.

(Ankara/13.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile toplantıda bir araya gelecek, avukatlar ve sanatçılarla buluşacak.

(İstanbul/10.00/17.30/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Otizm Günü dolayısıyla Biruni Üniversitesinde düzenlenecek "2017'de Otizm'de Neredeyiz" konulu bilimsel etkinliğe katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Yenişehir Devlet Hastanesi temel atma törenine katılacak, Mobiliyum Alışveriş Merkezi ile Mobilya Vadisi'ni ziyaret edecek, kız öğrenci yurdu öğrencileriyle bir araya gelecek.

(Bursa/15.30/16.30/18.00/19.30)

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hayat Kimya Yeniköy Tesisleri'nin ilave yatırımlarının açılışı ile Gölcük Sanayi Sitesi'nin temel atma törenine katılacak.



(Kocaeli/10.00/15.00)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Haymana'da DSİ Temel Atma Merasimi ile Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür Sertifikaları Dağıtım Merasimine katılacak, esnafı ziyaret edecek.

(Ankara/13.30/14.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Ticaret Borsasını ziyaret edecek, Akçakoca'da halka hitap edecek, Çayağzı Köyü'nü ziyaret edecek, "STK’lar Tüm Yönüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konuşuyor" etkinliğine katılacak.

(Düzce/10.00/12.00/13.00/15.00/16.30)

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ereğli'de oda, birlik ve STK başkanları ile bir araya gelecek, Karapınar'da salon programına iştirak edecek.

(Konya/15.00/16.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rize-Artvin Havalimanı Temel Atma Töreni ile Akyazı Stadı Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Rize/13.00/Trabzon/16.00)

4- TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Irak'ın Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara Samsun Sanayici, İş Adamları ve Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Samsun Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Hırvatistan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Bediha Tunadağı, 58 kiloda Ayşegül Çakın ve Sümeyye Kentli podyuma çıkacak.

(Split/17.30/20.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Galatasaray ile Adanaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank maçıyla sona erecek.

(Uşak/18.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devresi Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor, Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/18.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devresinin ikinci gününde Sarıyer Belediyespor-İdmanocağı, Nilüfer Belediyespor-Seramiksan müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/18.00)

7- TFF 1. Lig'de 26. hafta Samsunspor-Balıkesirspor maçıyla tamamlanacak.

(Samsun/18.30)

ÖZEL HABER

1- Bank Asya'ya Gebze'den tır dolusu para gönderilmiş

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 59 kişi hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, örgüt elebaşının Bank Asya'ya destek çağrısı yaptığı döneme ilişkin detaylara yer verildi

- İddianamedeki gizli tanık ifadesinden:

- "Kocaeli'nin Gebze ilçesinden isimlerini bilmediğim örgüte yakın iki polis memuru tarafından Bursa'ya 2 konteyner hacminde, tırla para getirildi"

- "Yıldırım şubesine 80 milyon, Kestel şubesine 60 milyon, Bursa şubesine de 120 milyon lira olmak üzere toplam 260 milyon lira para, iki gün içinde hemen toplanabilecek bir para değildir"

2- FETÖ'den sahte sosyal medya hesabı açılması talimatı

- Antalya Başsavcıvekili Tür tarafından hazırlanan 423 sayfalık FETÖ iddianamesi kabul edildi

- 35'i tutuklu 50 sanıklı iddianamede, FETÖ üyelerinin öğrencilere sahte sosyal medya hesapları açarak, hükümet aleyhine mesaj atılması talimatı verildiği kaydedildi

- Soruşturma kapsamında ifadesi alınan üniversite öğrencisi M.C.K:

- "Bizden Twitter hesabı açarak gündemle ilgili Paralel Yapı hakkında mesaj atmamız istendi. Ancak ben herhangi bir hesap açmamıştım. Evde kaldığım dönemde bize Fetullah Gülen cemaatine üç kişi kazandırana çeyrek altın verileceğini Harun isimli abi söylüyordu"

- İfadesi alınan öğrenci V.K:

- "Evde kaldığım süre içerisinde 17-25 Aralık muhabbetlerinden sonra ev abisi U.Y. bize sahte Twitter hesapları açarak Başbakan ve hükümet aleyhine twit atmamızı, Fetullah Gülen lehine twit atarak sosyal medyada algı oluşturmamızı söylemişti"

3- Akfen'den 2 milyar liralık yenilenebilir enerji atağı

- Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın:

- "Yenilenebilir enerjide yıl sonuna kadar yaklaşık 770 megavata ulaşırız, bu alandaki üretim santrallerine yatırımımız ise 2 milyar lira seviyesini geçer"

- "Ondan sonra şirket büyür, bir hisse satışı daha yaparız. Kalan yüzde 66 hisseden, muhtemelen yüzde 25-30'unu daha satarız"

- "Hisse satışından alınacak parayla 2020'ye geldiğimizde 1100-1200 megavat civarında bir yenilenebilir enerji kapasitemiz olur"

- "Bilmemiz gereken birşey var ki, elbetteki yurt dışında bizim aleyhimizde birşeyler olacaktır. Bunları yönetebilmeliyiz, yönetebilmek için milletçe çaba sarfetmeliyiz"