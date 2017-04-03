09:30, 03 Nisan 2017 Pazartesi

İstanbul'da FETÖ'den 80 kişinin yakalanması için operasyon





Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişi için eş zamanlı operasyon başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, birçok ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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