Dünya Bülteni Haber Portalı

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"Ermeni Belgeleriyle 1915" belgeseli Chicago'da

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Acar, "Ermeni Belgeleriyle 1915 belgeseli, Ermeni diasporasının yalanlarına objektif belgelerle en güzel cevabı veriyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ermeni soykırımı iddialarını, başta Ermeni arşivleri olmak üzere birçok yabancı kaynağa dayanarak çürüten "Ermeni Belgeleriyle 1915" belgeseli, ABD'nin Chicago kentinde gösterildi.

Chicago Kültür Merkezi'ndeki Claudia Cassidy Salonu'nda gerçekleşen gösterime, başta Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ve belgeselin yönetmeni Serkan Koç olmak üzere çok sayıda Türk ve Amerikalı katıldı.

Gösterimin ardından salondakilere konferans veren ve soruları yanıtlayan Koç, birçok ülke arşivinden yararlandıkları belgeseli, soykırım iddialarının 100'üncü yılı nedeniyle hazırladıklarını söyledi.

1915 olaylarıyla ilgili çok sayıda ülkenin bilgi, belge ve dokümanlara sahip olduğunu hatırlatan Serkan Koç, "Konuyla ilgili Türk, Osmanlı, Amerikan, Rus, İngiliz ve Fransız arşivleri sonuna kadar kamuoyuna açık olmasına rağmen, iddiaları ortaya atan Ermeni arşivleri maalesef araştırmacılara kapalı." diye konuştu.

Ermenilerin araştırmacılara açmadığı doküman, belge ve kayıtların bir bölümüne Rus arşivleri üzerinden erişme şansı bulduklarını vurgulayan Koç, "100 yıl boyunca bu konunun netleştirilememesi, aslında bunun bir tarih tartışması olmadığını açıkça ortaya koyuyor. '1915 yılında ne olduğu' sorusuna cevap vermek, bunu araştıran bir tarihçi için çok kolay. Eğer sorunun çözümü tarihçilere bırakılırsa konu çok kolay bir şekilde netlik kazanır ama maalesef iddialar, Türkiye'den taviz elde etmek için politik bir malzeme olarak kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin iddialarla ilgili hiçbir şey yapmasına gerek olmadığını ifade eden yönetmen Koç, "Hukukta, suçu ortaya atanın bunu ispatlaması gerekir. Bu noktada Türkiye'nin kendini savunmasını gerektiren bir şey söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

1915 olaylarından kimlerin sorumlu olduğu konusunda da farklı bir bakış açısı getiren Serkan Koç, şunları söyledi:

"1915 olayları konusunda hiçbir zaman Ermenileri suçlamadım, suçlamayı da doğru bulmuyorum. Anadolu'daki Osmanlı Ermenilerinin küçük bir kısmı Türklere dönük katliamların içinde yer aldı. Osmanlı Ermenilerinin çok büyük bölümünün bu olayların içinde yer almadıklarını biliyoruz, bu nedenle onlara karşı suçlayıcı bir tavır içinde değiliz. Burada esas suçlunun, dönemin emperyalist devletleri olan Çarlık Rusyası, İngiltere ve Fransa ile bunlara inanarak hareket eden siyasi ve politik Ermeni grupların olduğunu düşünüyorum."

Başkonsolos Acar ise belgeseli "titiz, özenli ve objektif bir çalışma" olarak niteledi.

Tamamen hayal ürünü olan iddiaların Ermeni diasporası tarafından her platformda Türkiye aleyhinde kullanıldığını anımsatan Umut Acar, "Bu iddialar, ülkemiz, milletimiz, tarihimiz ve devletimizle ilgili ciddi bir yalan ve hakarettir. Kesinlikle bizim tarihimizde utanacağımız bir unsur yoktur. Bu belgesel de objektif belge ve ciddi çalışmalarla bu yalanlara hak ettiği cevapları vermektedir." dedi.

Belgeseli ABD'deki Türk toplumu ve Amerikalılarla birlikte izlemekten son derece mutluluk duyduğunu da belirten Acar, Ermeni iddialarıyla ilgili gerçeklerin herkesçe bilinmesi ve görülmesi için bu tür çalışmaların artması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Chicago'dan önce Ohio eyaletinin Dayton ile Michigan eyaletinin başkenti Lansing'de de gösterilen "Ermeni Belgeleriyle 1915" belgeselinin turu, nisan ayı boyunca ABD ve Kanada'nın birçok şehrinde devam edecek.



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