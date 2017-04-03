09:45, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanı Vucic

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 47 yaşındaki Aleksandar Vucic kazandı. Vucic Rusya ile Avrupa arasında denge kurmaya çalışmasıyla tanınıyor. Muhalefet tarafından otoriter eğilimleri olmakla suçlanıyor.

Vucic teşekkür konuşmasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sırpların geleneksel müttefiklere sırt çevirmeden, Avrupa Birliği yolunda ilerleme politikasına oy verdiğini söyledi:

"Benim için bu seçim gösterdi ki, Sırbistan vatandaşlarının büyük çoğunluğu, Çin ve Rusya ile yakın bağlar korunurken, Avrupa yolunda yürünmesini destekliyor."

Aleksandar Vucic, AB yanlısı Sırp İlerleme Partisi'nin 2014 erken genel seçimlerinde büyük bir zafer kazanmasının ardından başbakan olmuştu.

RADİKAL SIRP MİLLİYETÇİSİ İDİ

1990'larda Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç döneminde görev yapan Vucic, bir zamanlar radikal bir Sırp milliyetçisiydi. Ancak 2008'de daha ılımlı Sırp İlerleme Partisi'ni kurarak milliyetçi geçmişiyle arasına mesafe koymuştu.

2015'te Srebrenitsa Katliamı'nın 20. yılı anma törenlerinde kalabalığın taş atarak tepki göstermesi üzerine, törenden kaçmak zorunda kalmıştı.

"BİR SIRP ÖLDÜRÜRSENİZ 100 MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜRÜZ"

Vucic, katliam zamanında meclis üyesiydi ve katliamın ardından "Bir Sırp öldürürseniz, 100 Müslümanı öldürürüz" sözünü söylemişti.

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürülmüştü.

Ancak Vucic, son yıllarda uzlaşma çağrıları yapıyor. Anma töreninden kaçmak zorunda kaldıktan aylar sonra hayatını kaybedenlere saygılarını sunmak için tören alanına dönmüştü.



