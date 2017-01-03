Güncelleme: 10:06, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Mart ayı enflasyonu beklentileri aştı





Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu. Yıllık TÜFE böylece Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu. Yıllık TÜFE böylece Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,53 ile mandalinada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda görüldü. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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