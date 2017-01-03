Mart ayı enflasyonu beklentileri aştı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu. Yıllık TÜFE böylece Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,53 ile mandalinada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda görüldü.
Büyük kentlerin yorucu ve stresli hayatından kaçarak emekliliklerini sakin Ege köylerinde geçirmek isteyenlerin gayrimenkul talebindeki hızlı artış, İzmir'in denize yakın köylerindeki oturulamaz durumdaki evleri, lüks dairelerle yarışır hale getirdi.
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Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu. Yıllık TÜFE böylece Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi
Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişi için eş zamanlı operasyon başlattı
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