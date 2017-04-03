Ekvador'un yeni başkanı Moreno oldu, Assange rahatladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da devlet başkanlığı seçiminin galibi Lenin Moreno oldu.
CNE seçim ajansı, devlet başkanlığı seçiminin 19 Şubat'taki ilk turunda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayı Moreno ile rakibi Guillermo Lasso arasında geçen yarışı Moreno'nun kazandığını açıkladı.
Oyların yüzde 51'ini Moreno, yüzde 49'unu ise Lasso aldı.
Moreno, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bize destek veren milyonlarca Ekvadorluya teşekkürler. Bugün demokrasi kazandı, bugün Ekvador kazandı." ifadelerini kullandı.
Ekvador'da 2007'den bu yana görevde olan Devlet Başkanı Rafael Correa, Moreno'nun zaferini sosyal medya üzerinden kutladı ve "Ülkemiz için harika haber: Devrim, Ekvador'da yeniden başarı kazandı. Milyonlarca dolar paraya ve medyalarına rağmen sağ mağlup oldu." dedi.
Seçimin ardından destekçilerine sonuçlara itiraz etme çağrısında bulunan Lasso ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışçıl ancak kararlı olalım. Sokaklara çıkıp şunu söylemeliyiz: Oyumu çalma çünkü Ekvador'da değişim istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ekvador'da yaklaşık 13 milyon seçmenin sandık başına gittiği ilk turda Moreno oyların yüzde 39,22'sini, rakibi Lasso da yüzde 28,34'ünü almıştı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması ya da en yakın rakibine 10 puan fark atarak en az yüzde 40'a ulaşamaması nedeniyle başkanlık yarışı ikinci tura kalmıştı.
MORENO VE LASSO
Hükümetin adayı 63 yaşındaki Lenin Moreno, 1998'de uğradığı silahlı saldırıdan bu yana tekerlekli sandalye kullanıyor. Seçim vaatlerini engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik sosyal hakların artırılması üzerine yapan Moreno, 2007-2013 yıllarında Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Kendisini "21. yüzyıl sosyalisti" olarak tanımlayan Correa, ilk kez 2006'da iktidara gelmiş, 2009'da ve 2013'te yeniden seçilmişti.
Eski bir bankacı olan 61 yaşındaki Guillermo Lasso ise 10 yıldır aynı parti tarafından yönetilen ülkede kendisini "değişim adayı" olarak tanımlıyor. Vaatlerini, Ekvador'da 1 milyon kişiye istihdam oluşturma, yerel ve yabancı yatırımı artırma ve suçla mücadele üzerine kuran Lasso, seçilmesi durumunda 2012'de sığınma talebinin kabul edilmesinden bu yana İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliğinde bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı elçilikten çıkaracağı sözünü vermişti.
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