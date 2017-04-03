10:54, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Venezuela'da Yüksek Mahkeme yargıçlarının azli istendi





Venezuela'da Muhalefet liderleri, Kongrenin yetkilerini elinden alan karara imza atan yargıçların görevden alınmalarını talep etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Venezuela'da muhalefet milletvekilleri, geçen hafta Kongrenin yetkilerinin elinden alınması yönündeki karara imza atan Yüksek Mahkeme yargıçlarının görevden alınması çağrısında bulundu. Muhalefet liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, ülkede anayasal düzeninin yeniden sağlanması için yetki gaspına yol açan karara imza atan yargıçların görevlerinden azledilmeleri gerektiğini savundu. Konuyu salı günü Kongre gündemine taşıyacaklarını belirten muhalefet temsilcileri, halkı o gün sokaklara çıkarak desteklerini göstermeye çağırdı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise muhalefeti, sokak gösterileriyle ülkede şiddet atmosferi yaratmaya çabalamakla suçladı. MAHKEME PARLAMENTONUN YETKİLERİNİ ASKIYA ALMIŞTI Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla Kongrenin mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediğini ileri sürerek yasama organının yetkilerini kendi üzerine almıştı. Muhalefet, kararın, diktatörlüğe giden dönüşü olmayan bir yol olduğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk, sokaklara dökülerek kararı protesto etmişti. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, bölge ülkeleri ve bölgesel örgütlerin de büyük tepkisini çeken kararı "yasama darbesi" olarak nitelemişti. Mahkeme, tepkilerin ardından 1 Nisan'da kararı geri aldığını açıklamıştı.

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