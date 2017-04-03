11:06, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Trump'ın Yahudi damadı Irak'ta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ın hafta sonunda Irak'a gittiği bildirildi.

Amerikalı üst düzey bir hükümet yetkilisi, Kushner'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Bağdat'a gittiğini söyledi. Kushner'in ziyareti hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi ancak ziyarette DEAŞ ile mücadelenin gündeme geldiği ifade edildi.

ABD hükümetinden adını vermek istemeyen bir yetkili, 36 yaşındaki başdanışmanın DEAŞ ile mücadelede Irak'taki durumu yerinde görmek ve Bağdat hükümetiyle dayanışma göstermek amacıyla bu yolculuğa çıktığını belirtti.

ABD, hava saldırılarıyla sahadaki Irak birliklerine destek sağlayan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona liderlik yapıyor. Koalisyon, terör örgütünü Musul'dan çıkarmak için şubat ayının ortasında operasyon başlatmış ve son haftalarda çok sayıda sivilin ölümüne de neden olan saldırılardan birinde rolü bulunabileceğini kabul etmişti.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yerine, yabancı liderlerle ilişki yürütmek istediğinde Yahudi damadı Kushner'ı devreye sokuyor. Trump'ın damadının Meksika ile yapılan müzakerelerde de rolü bulunuyordu.

Kushner, Trump gibi siyasi ve diplomatik tecrübeye sahip olmaksızın kısa süre içerisinde Washington'da etkili bir konuma geldi. Başdanışman Kushner, İsrail ve Filistin arasında barışı tesis etmek için de Trump tarafından görevlendirilmişti.