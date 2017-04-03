Ermenistan'da seçimleri Sarkisyan'ın partisi kazandı

Ermenistan'daki parlamento seçimlerini Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi oyların yüzde 49,21'ini alarak kazandı.
Ermenistan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı ve kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Ermenistan Cumhuriyet Partisi yüzde 49,21 oyla seçimin galibi oldu.
Ermenistan Cumhuriyet Partisini, milyarder iş adamı Gagik Tsarukyan başkanlığındaki "Çiçeklenen Ermenistan Partisi" ve bazı diğer siyasetçilerden oluşan Tsarukyan ittifakı takip etti. İttifak, yüzde 27,38 oyla ikinci oldu.
Muhalif parti olarak bilinen "Aydınlık Ermenistan", "Sivil Sözleşme" ve "Cumhuriyet" partilerinin oluşturduğu "Çıkış Yolu" isimli ittifak yüzde 7,72, aşırı milliyetçi söylemleri öne çıkartan Ermeni Devrimci Federasyonu (Dashnakcutyun) ise yüzde 6,59 oy alarak parlamentoda temsil hakkı kazandı.
Rönesans Partisi yüzde 3,72, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, eski Dışişleri Bakanı ve "Birlik Partisi" lideri Vardan Oskanyan ve yine eski Dışişleri Bakanı ve "Miras Partisi" lideri Raffi Hovannisian'ın oluşturduğu "Ohanyan-Raffi-Oskanyan" ittifakı yüzde 2,08 oy alarak seçim barajını geçemedi.
Eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan başkanlığındaki Ermeni Ulusal Kongresinin Ermenistan Halk Partisi ile oluşturduğu ittifak yüzde 1,62, Özgür Demokratlar Partisi yüzde 0,93, Ermenistan Komünist Partisi ise yüzde 0,74 oyla barajı geçemeyen diğer partiler oldu.
Ülkede siyasi partiler için yüzde 5, ittifaklar içinse yüzde 7 barajı uygulanıyor.
Kayıtlı 2 milyon 564 bin 795 bin seçmenin bulunduğu Ermenistan'da, 1 milyon 574 bin 947 kişi oy kullandı ve seçime katılım yüzde 60,86 oldu.
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