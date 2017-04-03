11:28, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Savunma sanayisinden Brezilya'ya çıkarma





Türk savunma sanayisi, Güney Amerika bölgesinin en büyük fuarı LAAD'a 12 firma ile milli katılım gösterecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk savunma sanayisi, Güney Amerika bölgesinin en büyük fuarı Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (LAAD) milli katılım gösterecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan açıklamaya göre, 4-7 Nisan tarihlerinde Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek fuara, müsteşarlık koordinatörlüğünde 12 firma ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği katılacak. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Konular Savunma sanayii

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.