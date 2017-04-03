11:36, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Mao'nun portresi 11 milyon dolara alıcı buldu





Amerikalı ressam Andy Warhol'un Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong portresi, Hong Kong'daki açık artırmada 11 milyon dolara satıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pop art akımının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Amerikalı ressam Andy Warhol'un Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong portresi, Hong Kong'daki açık artırmada 11 milyon dolara alıcı buldu. Sotheby's Müzayede Evi, Warhol'un ipek baskı eserinin, Modern ve Çağdaş Sanat Açık Artırması'nda adının açıklanmasını istemeyen Asyalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındığını açıkladı. Sanatçının 1973'te tamamladığı 106,6 x 50 santimetre boyutlarındaki esere, 15 milyon dolar değer biçilmişti. Warhol, ABD'nin eski başkanlarından Richard Nixon'ın 1972'de Çin'e yaptığı tarihi ziyaretin ardından Mao'nun "Kırmızı Kitap"ta yayımlanan fotoğraflarından esinlenerek bir dizi portre yapmıştı. Portreler, 20. yüzyıl pop art akımının en önemli eserlerinden kabul ediliyor. Dizideki portrelerden biri 2014'te Londra'da düzenlenen açık artırmada 9,4 milyon dolara satılmıştı.

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