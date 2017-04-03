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Rusya'dan Türkiye'ye ortak kruvaziyer önerisi
Rusya'dan Türkiye'ye ortak kruvaziyer önerisi

TÜROB, Rusya'nın Karadeniz'de Soçi-İstanbul parkurunda kruvaziyer turlarının başlatılması için iki ülke tarafından çalışma yapılması yönünde öneride bulunduğunu duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Rusya'nın Karadeniz'de Soçi-İstanbul parkurunda kruvaziyer turlarının başlatılması için iki ülke tarafından çalışma yapılması yönünde öneride bulunduğunu duyurdu.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük turizm pazarlarından biriyken, iki ülke arasındaki uçak krizi nedeniyle geçen yıl neredeyse durma noktasına gelen Rusya turizm pazarının yeniden canlanma yoluna girdiği belirtilerek, 2014 yılındaki 4,5 milyonluk sayıya ulaşılamasa da bu yıl Rusya'dan 3-3,5 milyon civarında turist gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, TÜROB Başkanı Timur Bayındır ile birlikte TÜROB yönetiminin geniş katılım gösterdiği MITT Moskova 2017 Turizm Fuarı'nda, Rusya tarafının Karadeniz'de Soçi-İstanbul parkurunda kruvaziyer turlarının başlatılması için iki ülke tarafından çalışma yapılması yönünde öneride bulunduğu, Karadeniz kıyılarını dolaşacak olan turun Soçi'de başlayıp İstanbul'da sonlanmasının öngörüldüğü bildirildi. 

RUSYA'DA ERTELENEN TALEP TÜRKİYE'YE YÖNELECEK

Açıklamaya göre, TÜROB, fuar sonrası, yılın ilk çeyreğinde Rusya'dan oluşan talebi ve gelecek aylardaki rezervasyonları dikkate alarak bir rapor hazırladı. Rapor, Türk turizmi için çok önemli olan bu pazardan beklentileri içeriyor.

Rapora göre, 2016 yılında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 76 düşerek 866 bine geriledi. 2014'te Rusya'dan yaklaşık 4,5 milyon, 2015'te 3,5 milyon turist gelmişti.

Rusya'dan 2016 yılında toplam 31,6 milyon kişi yurt dışına çıktı. Rusya'da turizm amaçlı yurt dışına çıkışlarda her zaman lider konumundaki Türkiye, geçen yıl Rusya turizm pazarında 8'inciliğe geriledi.

Türkiye'nin turizm ve tatil denince Rusya'da akla ilk gelen ülke olması, fiyat-kalite dengesi, sektörün deneyimi ve Avrupa pazarında olası talep daralması, Rusya'dan 2016'dan beri ertelenen talebin sezonda Türkiye'ye yönelmesi ihtimalini oldukça yükseltiyor. 

YAZ DÖNEMİ REZERVASYONLARI İYİ BİR SEVİYEDE İLERLİYOR

Rapora göre, siyasi ilişkilerde herhangi bir olumsuz gelişme olmaması halinde Rusya'dan Türkiye'ye 2017 yılında gelecek turist sayısının 2015 rakamlarına yaklaşması mümkün olmakla birlikte fiyatlardaki gerilemeye bağlı olarak elde edilecek turizm gelirinde önemli bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor.

Rusya'da faaliyet gösteren önde gelen tur operatörlerinden Anex Tour, Pegas Tour, TUI Rusya, Coral Travel, Tez Tour, Intourist/Thomas Cook ve Sunmar'ın üst düzey yöneticileri, yaz dönemi rezervasyonlarının beklendiği gibi iyi bir seviyede ilerlediğini belirtiyor.

Bunun iki ülke arasında yaşanan siyasi ilişkilerdeki iyileşmenin katkısının yanında erken rezervasyon fiyatlarının son derece uygun seviyelerde seyretmesi ve Rus turistlerin en önemli tatil destinasyonlarından Mısır'ın charter ve grup satışlarının hala kapalı olmasının bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE TALEP ARTIŞINDA İLK SIRADA

Rusya'nın turizmde karar merci olan Federal Turizm Ajansı, ilk verilere göre, bu yıl Türkiye'ye gidecek Rus turist sayısında önceki yıla kıyasla önemli oranda artış kaydedileceği öngörüsünde bulunuyor.

Rusya Federal Turizm Ajansı'nın tur operatörlerinden derlediği verilere göre, Rusların Mayıs 2017 tatillerinde toplam talepte yüzde 12 artış kaydedildi. Rezervasyon payında Türkiye yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, ardından yüzde 8 ile Kıbrıs, yüzde 7 ile Yunanistan geldi.

Türkiye-Rusya arasında son dönemlerde siyasi alanda yaşanan iyileşme havacılık sektörüne olumlu katkı yapıyor. Charter uçuşların zorlu izin ve planlama süreci ile risk faktörleri karşısında, tur operatörlerinin büyük bölümü, 2017 programlarını tarifeli seferler düzenleyen hava yolu kuruluşları ortaklığında gerçekleştirecek.

TÜROB raporunda, şu değerlendirmelere de yer verildi:

"Fiyat/kalite dengesi sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşıyor. Ne var ki pazarda faaliyet gösteren bazı tur operatörlerinin otellerden sürekli olarak fiyat indirimi taleplerini yineledikleri dile getiriliyor. Fiyatların 'denge fiyat' seviyesinin altına çekilmesi neticesi olarak muhtemel hizmet standardında gerileme, orta ve uzun vadede telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabilecektir. Bu nedenle, başta hükümet temsilcilerimizle, tüm sektör paydaşları olarak gelen turist sayısından çok, elde edilecek gelir ve katma değere odaklanmamız, gerek ülke ekonomisi gerekse sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşıyor. Hükümetimiz tarafından uçaklara sağlanan akaryakıt desteği, tur operatörleri ve hava yolu şirketleri tarafından pazarın canlandırılması açısından son derece önemli ve yararlı olarak bulunuyor."



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