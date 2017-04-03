12:16, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Ren geyiği çobanları günü kutlandı





Kuzey bölgesinin geçmişten günümüze taşıdığı en önemli kültürünün yaşatıldığı kutlamalar, her sene Şubat sonu başlayıp Mart ayı içinde devam edip Nisan'a kadar sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın kuzeyinde, Moskova'ya 2 bin 500 kilometre mesafedeki Yamal-Nenets bölgesinde, Ren geyiği çobanları Günü kutlamaları gerçekleşti. Yüzlerce göçebe Nenets halkı, yarışlar ve kültürel etkinliklerle gerçekleştirilen kutlamalarda bir araya geldi. Kuzey bölgesinin geçmişten günümüze taşıdığı en önemli kültürünün yaşatıldığı kutlamalar, her sene Şubat sonu başlayıp Mart ayı içinde devam edip Nisan'a kadar sürüyor.

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