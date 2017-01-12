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TSK'dan Hakkari ve Kuzey Irak'a hava harekatı
TSK'dan Hakkari ve Kuzey Irak'a hava harekatı
Foto: Arşiv

Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ile Basyan bölgelerine savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, PKK'ya ait silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ile Basyan bölgelerindeki PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında, silah mevzileri, sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef kullanılamaz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hakkari ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgelerine dün saat 13.15-13.42 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölgedeki silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedefi imha etti.

 



İlgili Konular TSK PKK operasyonu
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