12:53, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Somali açıklarında Hint gemisi kaçırıldı





Somali'nin Putland yarı özerk bölgesinde Hindistan'a ait bir kargo gemisi kaçırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali'nin yarı özerk bölgesi Putland'da Hint kargo gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı. Yetkililer geminin en son Somali kıyılarında görüldüğünü mürettebat ve varış yeri hakkında bilgileri olmadığını belirtti. İki hafta önce Mogadişu'ya giden bir petrol tankeri, korsanlar tarafından ele geçirilmiş ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Olay, 2012 yılından beri Somali kıyılarındaki ilk kaçırma olayı oldu. Puntland'ın korsanlıkla mücadele kurumunun eski direktörü Abdirizak Mohamed Dirir Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Somalili korsanların ticari bir Hintli gemiyi kaçırdıklarını ve Somali sahillerine doğru yol aldığını düşünüyoruz" dedi.



1998 yılında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ülke şu ana kadar hiç bir ülke tarafından tanınmadı.

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