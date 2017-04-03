13:05, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Akar Diyarbakır'a gitti





Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

İlgili Konular Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.