13:17, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Ege'nin Taşevlerine talep fiyatları katladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'in denize yakın köylerinde gayrimenkul ilgisinin artması fiyatların katlanmasına neden oldu, köylerde oturulamaz durumdaki taş evler dahi 300 bin lira ile 750 bin lira arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ilıman iklimi, temiz havası, trafik sorunu olmaması, ulaşım, sağlık ve eğitim altyapısının gelişmiş olması dolayısıyla sakin bir yaşam isteyenlerin tercih ettiği İzmir kırsalı, gayrimenkul sektöründeki yükselişiyle dikkati çekiyor.

İstanbul-İzmir arasında yapımı devam eden otoyolun iki kent arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirecek olması Urla, Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinde denize yakın köylerdeki emlak ve arsa fiyatlarını hızla arttırıyor.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu yaptığı açıklamada, İstanbullu yatırımcının özellikle Urla ve Çeşme'deki gayrimenkullerle ilgilendiğini, müteahhitlik firmalarının iki ilçede çok sayıda yeni projeye başladığını ifade etti.

Fiyatların halen İstanbul'a göre ucuz olmasının, talebi canlı tuttuğunu aktaran Güleroğlu, taş evleriyle ünlü Alaçatı'nın bir turizm markası haline gelmesi sonrası İzmir genelinde taş ev modasının başladığına dikkati çekti.

Bugüne kadar değer biçilmeyen oturulamaz durumdaki taş evlerin artık yüksek fiyatlarla satışa çıktığını anlatan Güleroğlu, şehir merkezinde site içinde lüks daire fiyatına Urla'nın köylerinde sadece duvarları olan taş evlerin satıldığını söyledi.

Urla merkezinde geçirdiği yangından sonra uzun süredir oturulamaz durumdaki iki katlı bahçeli bir taş ev için 750 bin lira, Gülbahçe ve Barbaros köylerinde sadece duvarları ayakta olan binalar için 300 bin lira istendiğini dile getiren Güleroğlu, "Dışarıdan bakıldığında harap bir ev gibi görünse de aslına uygun bir şekilde restore edilirse çok daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Restore edilen taş evler 1,5 ile 2 milyon lira arasında. İlçedeki bazı lokasyonlarda 4 milyon liraya kadar bu şekilde gayrimenkul bulunabiliyor." dedi.

İnsanların artık kalabalık şehirlerden bıktığını, İstanbul-İzmir otoyolu bağlantısının kurulmasının onlara bir fırsat oluşturduğuna işaret eden Güleroğlu, özellikle emekliliği yaklaşan vatandaşların toprakla uğraşabilecekleri, denize yakın olan arazileri tercih ettiğini kaydetti.

İzmir kıyılarının önemli bölümünün doğal ve arkeolojik SİT vasfıyla korunduğunu, talebi karşılayabilecek oranda gayrimenkul bulunmadığını anlatan Güleroğlu, bu nedenle özellikle otoyola yakın bölgelerdeki fiyatların hızlı arttığına işaret etti.

İzmir genelinde gayrimenkul yatırımları için imarlı arazi bulmakta sıkıntı yaşandığını, yüksek katlı yapılaşmada Çiğli, müstakil yapılarda ise Urla'nın öne çıktığını anlatan Güleroğlu, İzmir Körfez Geçişi projesinin hayata geçmesinin de gayrimenkul fiyatları etkileyeceğini savundu.

Urla'da 15 yıldır emlak danışmanlığı yapan Yeşim Yılmaz ise Karaburun Yarımadası'nın Türkiye'de gayrimenkul fiyatları en hızlı artan bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Müşterilerinin büyük bölümünün İstanbul'dan geldiğini, arazi ve evlerle ilgilenenlerin önemli bölümünün alım yaptığını anlatan Yılmaz, gayrimenkul sahiplerinin "fiyatlar daha da artacak" beklentisine girdiğini, bunun spekülatif etki yarattığını ifade etti.