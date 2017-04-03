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13:44, 03 Nisan 2017 Pazartesi

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Sudan'da "Türk Filmi Günleri" başladı
Sudan'da

Sudan'ın Başkenti Hartum'daki Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen film günlerinde 10 Türk filmi Sudanlılarla buluşacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi, Türk filmlerini Hartumlu sinemaseverlerle buluşturuyor.

Başkent Hartum'daki Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen film günleri, 18 Mart Çanakkale Destanı'nı konu alan "Son Mektup" filmiyle başladı.

Sudanlı sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında gelecek aylarda da "Canım Kardeşim", "Bir Zamanlar Anadolu'da, "Eşkıya", "Babam ve Oğlum" ile "Vizontele" gibi yapımlar alt yazılı olarak beyaz perdeye taşınacak.

Hartum Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi yaptığı açıklamada, her ay bir film olmak üzere toplam 10 Türk filminin Sudanlılarla buluşacağını belirtti.

Bahçi, "Kursiyerlerimize Türk kültürünü öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkçe derslerinin, farklı kültür çalışmalarımızın yanına Türk sinemasını da eklemek istedik. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu gösterimlere Çanakkale Destanı'nı anlatan Son Mektup filmiyle başladık. Sudanlı kardeşlerimizle duygu dolu anlar yaşadık." diye konuştu.



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