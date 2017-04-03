14:00, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Afganistan'da 27 DEAŞ üyesi öldürüldü





Nangarhar'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 27 örgüt üyesi ölü ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 27 örgüt üyesinin ölü ele geçirildiği bildirildi. Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Açin ilçesine bağlı Daşdil, Abdulhil ve Tangi bölgelerine havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda 27 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi. Örgüte ait çok sayıda silah deposunun da imha edildiği belirtilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi. Afgan güvenlik güçleri, bir yıldır Nangarhar'ın farklı ilçelerinde DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenliyor.

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