14:21, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Polonya'dan Rusya'ya "Smolensk kazası" suçlaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Polonya'da savcılar, 2010'da Devlet Başkanı Leh Kaçinski'nin ölümüne yol açan kazaya Rus hava kontrolörlerinin neden olduğunu ileri sürdü.

Başsavcı Marek Kuçinski, 96 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili kanıtların yeniden analiz edildiğini ve elde edilen verilerin iki Rus hava kontrolörü ile kontrol kulesindeki bir yetkilinin kasıtlı olarak kazaya sebebiyet verdiğini ortaya koyduğunu iddia etti.

Söz konusu üç kişiyi "kasten kazaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla sorgulamak istediklerini söyleyen Kuçinski, zanlılarla konuşana kadar elde edilen verilerle ilgili ayrıntı veremeyeceklerini ifade etti.

Rus hükümeti ise Polonya'nın iddiasını sert bir dille reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu trajedi, ayrıntılı bir biçimde araştırıldı. Bu tür çıkarımlara kesinlikle katılmıyoruz." dedi.

Kazayla ilgili Polonya ve Rusya birbirinden bağımsız iki ayrı soruşturma yürütüyor.

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waçikovski, şubat ayında uçak kazası davasını Lahey'deki BM Uluslararası Adalet Divanına götüreceklerini açıklamıştı.

Eski Devlet Başkanı Kaçinski ile eşi Maria Kaçinski'nin de aralarında olduğu 96 kişiyi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya’nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, uçaktakilerden kurtulan olmamıştı. Polonya, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlar ile Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu açıklamıştı. Rusya’nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açmıştı