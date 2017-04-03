İsrail'den Batı Şeria ve Kudüs'te 99 ihlal

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te geçen ay İslam'ın kutsallarına yönelik 99 kez ihlalde bulunduğu belirtildi.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, mart ayı boyunca Batı Şeria ve Kudüs'te İslam'ın kutsallarına yönelik 99 ihlalde bulundu. İhlaller, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve El-Halil kentindeki İbrahim Camisi üzerinde yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Aksa'ya yönelik abluka uygulamak, saldırıda bulunmak, Yahudi yerleşimcilerin dini ayinlerine izin vermek, Aksa'nın kapısını ve avlusunu koruyan "Murabıt" olarak tanımlanan Filistinliler ile Aksa muhafızlarını hedef almak gibi ihlaller gerçekleştirdiğini aktaran Edis, İsrail'deki Yahudi örgütlerin, bu ay kutlanacak Hamursuz bayramı (Pesah) boyunca Aksa'ya girilmesi yönündeki çağrılarını artırdığına işaret etti.
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli muhafızlara yönelik tutuklama ve gözaltı politikasına da dikkati çeken Edis, "bu gibi adımların radikal Yahudilerin Aksa'ya girmesine ve mekanın kutsallığına aykırı eylemlerde bulunmalarına yeşil ışık yaktığını" belirtti.
Edis ayrıca, İsrail güçlerinin mart ayı boyunca El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde 51 kez ezan okunmasını engellediğini ifade etti.
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