14:33, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yangın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin eksi ikinci katındaki Radyoloji Bölümü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Birçok servisi duman kaplarken, hasta ve refakatçileri ise dışarı çıkarıldı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine aynı katta bulunan ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi duman altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri ile hastane personeli tarafından hastalar başka bölümlere nakledildi.

İlk belirlemelere göre, yangında 2 personel dumandan etkilendi. 2 çalışan, aynı hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



