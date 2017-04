14:49, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Kuzey Kore'den kaçırılan kitap şaşırttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'den kaçırılıp İngilizceye çevrilen kitap, ülkedeki insanların köle gibi yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İngilizceye "The Accusation; Forbidden Stories from Inside North Korea (Suçlama: Kuzey Kore'den Yasaklanmış Hikayeler)" adıyla çevrilen kitabın Kuzey Kore'den gizlice çıkarılmasına yardımcı olan Güney Koreli insan hakları eylemcisi Do Hee-youn, CNN'e verdiği röportajda "Bandi" takma adlı yazarın kitabının Kuzey Korelilerin günlük hayatı hakkında kısa hikayelerden oluştuğunu belirtti.

Do, "Kitap, esir kampları, halka açık infazlar ya da insan hakları ihlalleri ile ilgili değil. Kuzey Korelilerin günlük yaşamını betimliyor. Bu yaşam son derece korkutucu. Kitap, Kuzey Korelilerin köle gibi yaşadığını gözler önüne seriyor." dedi.

Söz konusu kitaptan şans eseri haberdar olduklarına işaret eden Do, "Çinli sınır birlikleri tarafından gözaltına alınan Kuzey Koreli bir kadına yardım etmeye çalışıyorduk. Çin'e iltica etmek için ülkeden kaçtığını itiraf eden kadın, bize akrabası Bandi ve kitabından söz etti. Üstünde bulunması halinde idam edilmekten korktuğu için el yazmalarını yanında taşımadığını söyleyen kadın, bir yolunu bulup kitabı ülke dışına çıkarmamızı istedi." diye konuştu.

Bir belgeyi Kuzey Kore dışına çıkarmanın zor olduğunu ifade eden Do, geçmişte bu tür girişimlerinin olduğunu ancak bunların çoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını anlattı.

Bandi ile görüşmesi için Kuzey Kore'ye güvenilir birini gönderdiklerini söyleyen Do, Bandi'nin verdiği el yazmalarını Çinli turistler aracılığıyla Kuzey Kore liderleri Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in propaganda kitapları arasında ülke dışına çıkardıklarını kaydetti.

Kitabın elde yazılmış 750 sayfasını 2013'te Güney Kore'ye getirmeyi başardıklarını vurgulayan Do, hemen yayıncı arayışına başladıklarını aktardı.

"Bandi" mahlaslı yazarın rejim lehine edebi eserler veren Koreli Yazarlar Birliğinin eski bir üyesi olduğunu, halihazırda da emekli olarak Kuzey Kore'de yaşamaya devam ettiğini aktaran Do, "Bandi için Kuzey Kore insanlarına duyduğu sevgi kendi yaşamından daha değerli. Kendini, ailesini ve tüm Kuzey Kore halkını mevcut rejim altında geleceği olmayan ve köle gibi yaşayan kişiler olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Pyongyang yönetiminin kim olduğunu ortaya çıkarmasından kaygı duydukları için Bandi hakkında bilgi vermekten kaçınan Do, Kim Jong-il yönetimi ile ilgili şiirlerin de ülkeden çıkarıldığını ve yakında basılacağını sözlerine ekledi.

Mayıs 2014'te Güney Kore'de yayımlanan kitabın, İngilizceye çevirisi geçen ay tamamlandı. Kitap, ABD ve İngiltere'de raflardaki yerini aldı.

Pyongyang, başka ülkeye iltica ederek Kuzey Kore'yi eleştiren kişileri "hain" olarak niteliyor. Bandi, yönetimi eleştirmesine rağmen Kuzey Kore'de yaşamaya devam ettiği bilinen ilk yazar.