15:02, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Rusya'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var | FOTO





St. Petersburg metrosunun iki ayrı istasyonunda patlamaların olduğu ve 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralı olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki metronun iki ayrı istasyonunda patlama olduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişinin de yaralı olduğu öne sürüldü. İki ayrı metro istasyonunda patlama olduğu belirtiliyor. Interfax, olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığını bildirdi. Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiği ve şehirdeki 7 metro istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

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