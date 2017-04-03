Kaynak Holding'e yönelik soruşturmada 1 tutuklama

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün üst yönetimiyle irtibat halinde olduğu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol alan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile görüşmeler ve toplantılar yaptığı belirlenen şirket yöneticisi tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, şirketlerden birinde yönetici olarak çalışan şüpheli M.T'nin 23 Ocak'ta yurt dışına çıkmasına engel olmak için pasaportuna şerh konulduğu belirtildi.
Ancak şüphelinin 21 Mart'ta yurt dışına çıkmaya çalıştığı yönünde bilgilere ulaşılması üzerine konutunda gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin yapılan üst aramasında kendi adına düzenlenmiş sahte yeşil renkli Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, ayrıca ele geçirilen belge ve dijital verilerin incelenmesinde, şüphelinin FETÖ/PDY örgütünün üst yönetimiyle irtibat halinde olduğu, örgütün toplantı günlerine ilişkin bilgilendirme maillerinin şüpheliye gönderildiği, şüphelinin bu mailleri diğer üst düzey örgüt yöneticilerine gönderdiği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol alan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile görüşmeler ve toplantılar yaptığı, örgüt faaliyeti çerçevesinde kurban paraları, Zaman Gazetesi aboneliği ve burs paralarının toplanması ile ilgilendiği, örgüte finansman sağlamak için burs konulu excel tablosunda burs başlığı adı altında listeler tuttuğunun belirlendiği vurgulandı.
İncelemelerde, şüphelinin örgütün birçok kurumunda yöneticilik yaptığı hususlarının da tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelinin M.T'nin bu kapsamda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.
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Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün üst yönetimiyle irtibat halinde olduğu, Öksüz ve Batmaz ile görüşmeler yaptığı belirlenen şirket yöneticisi tutuklandı
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