15:17, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Esed rejiminden Şam'daki muhalif bölgelere yoğun saldırı





Suriye'de Esed rejimi, Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta ve Kabun'a yönelik toplam 59 hava saldırısında en az 12 sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 12 sivil hayatını kaybetti. Şam'ın doğusunda, rejim kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesi ve Kabun Mahallesi, sabah saatlerinden bu yana 59 hava saldırısının hedefi oldu. Rejimin saldırılarında, Doğu Guta'daki Sakba bölgesinde 5, Hamuriye'de 3, Arbin'de 2, Harasta ve Hazza'da birer olmak üzere 12 sivil hayatını kaybetti. Muhalifler, rejimin yoğun saldırılarına karşılık geçen ay, Doğu Guta bölgesinin Cobar Mahallesi'nden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda yer alan kuşatma altındaki Kabun Mahallesi'ne ulaşmıştı. Böylece, Doğu Guta ile Kabun ince bir hat üzerinde birleştirilmişti. Bunun üzerine Esed rejimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23-31 Mart'ta düzenlenen 5. tur siyasi geçiş müzakerelerine rağmen bu bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

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