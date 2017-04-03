15:18, 03 Nisan 2017 Pazartesi

İngiltere Başbakanı May Ortadoğu turunda





İngiltere Başbakanı May, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve Suudi Arabistan'ta temaslarda bulunacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere Başbakanı Theresa May, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı kapsayan 3 günlük Ortadoğu turuna başladı. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz liderin Ürdün ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretlerde özellikle İngiltere ile bu ülkelerin, güvenlik, savunma ve ticaret ortaklıklarının güçlendirilmesine odaklanacağı bildirildi. Ürdün ve Suudi Arabistan'la iş birliğinin İngiltere'nin güvenliği için taşıdığı önemin altı çizilen açıklama, bu ülkelere, istikrarlarını sağlamada ve korumada destek verileceği kaydedildi. May'in, turunun ilk durağı Ürdün'deki temaslarında, bu ülkenin DEAŞ'la mücadelesine destek mahiyetinde Ürdün Hava Kuvvetleri'ne askeri eğitim desteği sağlayacağını duyurması bekleniyor. May'in Ürdün'e sığınmacılar konusunda da destek vereceklerini açıklaması öngörülüyor. May, İngiltere İçişleri Bakanlığı görevindeyken 2012 yılında Ürdün'ü, 2014 yılında da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

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