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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' cevabı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' cevabı
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' sözlerini eleştirerek, Elinde dosyalar varmış.16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz, şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de  toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin desteğiyle, hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Artık şunu bütün dünya biliyor. Bu milletin iradesine gem vurulmaz. Bu millet sadece rükuda eğilir, secdede diz çöker, başka kimsenin önünde boyun eğmez." dedi.

Erdoğan, "Üç beş Avrupalı faşistin, üç beş kendini bilmezin bu ülkenin onurunu, gururunu incitmesine asla rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

"249 ŞEHİDİMİZİN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Böyle bir hainliği ancak aklını, namusunu ve imanını Pensilvanya'daki o şarlatana 1 dolara satmış mankurtların yapabileceğini belirten Erdoğan, "Şimdi çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan işledikleri cinayetleri inkar ediyorlar. 249 şehidimizin bedelini ödeyeceksiniz. 2 bin 193 gazimizle, 15 Temmuz gecesi bir daha gazi olan bu yiğit milletle kendi akıllarınca dalga geçiyorlar." şeklinde konuştu.

"12 EYLÜL DARBESİNİN YANLIŞLARINI ŞİMDİ DÜZELTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, bunun yanında CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma da sesleniyorum. Bu, ayrım noktasıdır. Dikkat edin ve gelin 16 Nisan'da bu reformu gerçekleştirelim. Buradan sesleniyorum; 12 Eylül darbesine madem ki 'Hayır' dediniz, 12 Eylül darbesine 'Hayır' diyenlerin, bugün 'Evet' demesi gerekir. Neden? Çünkü, biz o yanlışı ne yapıyoruz, şimdi düzeltiyoruz. O askeri darbenin yanlışını şimdi düzeltiyoruz." diye konuştu.

"SEN KİMİ NEREDEN DENİZE DÖKÜYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un açıklamalarına ilişkin, "Anamuhalefetin bir milletvekili çıkmış, 'Evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Bu ne terbiyesizliktir. Haddini bil. Sen kimsin? Sen kimi nereden denize döküyorsun? Sana adım attırmazlar, sen bu milleti ne zannediyorsun? Sen ne biçim Genel Başkansın, sen bu milletvekiline, şu lafları ettikten sonra kalkıp da ağzının payını nasıl vermezsin?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU: VARSA DOSYA AÇIKLA"

"Bir başkası, güya tecrübeli siyasetçi, peygamberlere hakaret ediyor. Ey Baykal yazıklar olsun sana." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Genel Başkanları da 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyecek, elinde dosyalar varmış. Varsa dosya açıkla, 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz, şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus. Kaçış yok bu kabusu yaşayacaklar. Onların kabusu, benim milletimin bayramıdır."

"HALA DEVLETİN SAĞINDA SOLUNDA SAKLANANLAR VARSA, ONLARI DA BULUP ÇIKARACAĞIZ"

Kimi Avrupa ülkelerinin de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan hainlere arka çıktığını ifade eden Erdoğan, "Onlar size ne kadar arka çıkarsa çıksın, onlar sizi kurtaramayacak. Nasıl, PKK'nın inine girdiysek, sizin de ininize girdik. Daha da gireceğiz. Hala devletin sağında solunda saklananlar varsa, onları da bulup çıkaracağız." açıklamasında bulundu.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Kılıçdaroğlu Erdoğan
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