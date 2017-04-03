15:40, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Tıbbi sülük kaçakçıları yakalandı





Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 26 bin 733 tıbbi sülük yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde yapılan aramada tül çorap içerisine gizlenmiş 26 bin 733 tıbbi sülük ele geçirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda bir otomobil, risk analizi kapsamında gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü personelince yapılan aramada, aracın bagajındaki stepne boşluğuna gizlenmiş iki adet valiz olduğu görüldü. Valizlerin açılması üzerine tül çoraplar içerisine gizlenmiş toplam 26 bin 733 tıbbi sülük tespit edildi. Söz konusu otomobile el konulurken, sülükler Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli sürücü ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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