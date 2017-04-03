Türk savaş gemileri Ukrayna'da

Pentagon’dan Kushner’in Irak ziyareti açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Hicks,“General Dunford, Kushner ve Bossert’i, Iraklı yetkililer ve ABD’nin üst düzey yetkilileri ile görüşmeleri ve DEAŞ’a karşı Suriye ve Irak’ta yürütürülen operasyonlarla ilgili bilgi almak üzere ABD kuvvetlerini ziyaret etmeleri için davet etti” açıklaması yaptı