Rusya'daki patlama için Putin'den ilk açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya’nın St. Petersburg kentinde metro istasyonlarından birinde iki ayrı patlama gerçekleşti. Olayda 10 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, ’terörizm de dahil’ tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.
Bugün St. Petersburg'da bir medya forumuna katılan Putin'in patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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Bugün St. Petersburg'da bir medya forumuna katılan Putin'in patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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