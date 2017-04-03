16:20, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Rusya'daki patlama için Putin'den ilk açıklama





Bugün St. Petersburg'da bir medya forumuna katılan Putin'in patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya’nın St. Petersburg kentinde metro istasyonlarından birinde iki ayrı patlama gerçekleşti. Olayda 10 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, ’terörizm de dahil’ tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı. Bugün St. Petersburg'da bir medya forumuna katılan Putin'in patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.