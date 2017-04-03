Güncelleme: 16:59, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Kıbrıs'ta taraflar ara bölgede buluştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk tarafı olarak amaçlarının, varılan mutabakatlara saygı duyarak, her iki toplumun güvenliğini, eşitliğini, özgürlüğünü ve huzurunu gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüme bir an önce ulaşmak olduğunu bildirdi.

Sözcü Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğine dün akşam ara bölgede düzenlenen yemekte bir araya geldiği hatırlatıldı.

İki liderin bu yemekte müzakere sürecine ilişkin değerlendirme, düşünce, gözlem ve önerilerini birbirleriyle paylaştığını ifade eden Burcu, yemekte konuşulanlara ilişkin tek açıklamanın, Eide tarafından yapılacağı karşılıklı mutabakatla karar altına alındığı kaydedildi.

Sözcü Burcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu uzlaşı gereği, tarafların bunun dışında herhangi bir açıklamada bulunmayacakları yönünde taahhütleri vardır. Buna rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis varılan uzlaşıya aykırı olarak, sürekli gerçek dışı açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanımız aleyhine asılsız suçlamalar yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın, Eide nezdinde varılan mutabakata duyduğu saygı gereği, bu iddialar hakkındaki cevabımızı, bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etmekle sınırlı tutuyoruz.

Kıbrıs Türk tarafı olarak amacımız, varılan mutabakatlara saygı duyarak, her iki toplumun güvenliğini, eşitliğini, özgürlüğünü ve huzurunu gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüme bir an önce ulaşmaktır."

Akıncı ve Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum Meclisi'nin kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.