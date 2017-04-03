17:26, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Karadağ'ın NATO üyeliğine Arnavutluk'tan destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin Karadağ'ın NATO üyelik sürecine her zaman destek verdiğini ifade ederek, "Karadağ'ın NATO üyeliği Batı Balkanlar için tarihi bir gelişme olacaktır." dedi.

Rama, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic ile Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rama, Arnavutluk'un Karadağ'ın NATO üyeliğine her zaman destek verdiğini belirterek, "Karadağ'ın NATO üyeliği Batı Balkanlar için tarihi bir gelişme olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Senatosunun Karadağ'ın NATO'ya katılmasına onay vermesini tebrik eden Rama, Karadağ'ın üye olmasıyla neredeyse tüm Adriyatik kıyısının NATO koruması altında olacağını söyledi.

Rama, Karadağ ile son derece iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayarak, yakın zamanda ortak hükümet oturumu düzenleyeceklerini aktardı.

Karadağ Başbakanı Markovic de ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, "Arnavutluk ile geliştirdiğimiz iyi ilişkiler neticesinde ekonomik anlamda daha çok işbirliği yapılması gerektiğini ele aldık." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ekonomi komitesi kurulması gerektiğinin önemine değinen Markovic, Karadağ'da yaşayan Arnavutların da ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik sürecini desteklediğini vurguladı.

Markovic, Karadağ ve Arnavutluk'un bölgede kilit role sahip olduğunu dile getirdi.

Bu arada, NATO, geçen mayıs ayında Brüksel'de imzalanan protokolle Karadağ'ı ittifakın 29. üyesi olmak üzere davet etti. NATO'ya tam üyelik için 2010 yılından bu yana müzakereler yürüten Karadağ, protokolün NATO üyesi ülkelerin meclislerinde onaylanmasının ardından ittifaka tam üye olacak.

Karadağ'ın NATO'ya katılabilmesi için 28 üyenin meclislerinden onay alması bekleniyor. ABD'nin onayının ardından Karadağ'ın üyeliği İspanya dışındaki tüm üyeler tarafından onaylanmış oldu.