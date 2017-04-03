700 yıllık Cumalıkızık'a ziyaretçi akını

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.
Tarihi dokusuna zarar verilmeden yapılan çalışmalarla turizme kazandırılan Cumalıkızık'a gelen turistler, tarihi yapıları görmenin yanı sıra yöreye has lezzetlerin de tadına bakıyor.
Sokaklarda kurulan stantlardan alışveriş yapan tatilciler, hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilerek günün tadını çıkartıyor.
Cumalıkızık'a İstanbul'dan gelen Hamdi Acar yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'ni gezerek en son Bursa'ya geldiğini söyledi.
Acar, Cumalıkızık'ın çok ünlü bir yer olduğunu vurgulayarak, ''Burası Uludağ'ın eteklerine yapılmış bir yer. Tarihi bakımdan da oldukça güzel. Geceden beri buradayım, fotoğraf çekiyorum. Gelecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Hafta sonu olması dolayısıyla bayağı bir kalabalık var. Esnaf da vatandaşa karşı çok sıcak kanlı davranıyor.'' diye konuştu.
Cumalıkızık esnafından Hatice Dede de uzun kış mevsiminin ardından baharın gelmesine sevindiklerini dile getirerek, ''Havaların ısınmasıyla köy turizminde canlanma oluyor. Okul gezileri, dış ülkelerden gelenler artıyor. Yazın gurbetçiler daha çok geliyor. Kış aylarından sonra havaların ısınması bizim için bir müjde gibi.'' ifadelerini kullandı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor
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