17:43, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Pentagon’dan Kushner’in Irak ziyareti açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Greg Hicks, Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’i, tartışmalara neden olan Irak ziyaretine, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunfor’un davet ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansına yaptığı yazılı açıklamada Albay Hicks, Orgeneral Dunford, Iraklı, Amerikalı ve DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilileri ile görüşmek üzere Irak’a gittiğini ve Dunford’a, Trump’ın başdanışmanı Kushner ile Beyaz Saray İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Müsteşarı Thomas Bossert’in eşlik ettiğini belirtti.

Hicks açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“General Dunford, Kushner ve Bossert’i Iraklı yetkililer ve ABD’nin üst düzey yetkilileri ile görüşmeleri ve DEAŞ’a karşı Suriye ve Irak’ta yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi almak üzere ABD kuvvetlerini ziyaret etmeleri için davet etti. Bu seyahat Kushner ve Bossert’in Irak’a yaptıkları ilk seyahat.”

KUSHNER BAŞKAN ADINA GİTTİ

Hicks, Kushner’in Irak hükümetine ve DEAŞ karşıtı kampanyaya katkı sağlayan ABD askerlerine Trump’ın destek ve takdirlerini sunmak üzere Trump adına seyahate katıldığını kaydetti.

Sözcü, Bossert’in ise DEAŞ’a karşı ABD-Irak işbirliğini güçlendirmek üzere Irak’ta yapılacak olan toplantı ve brifinglere katılacağını ifade etti.

Trump’ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner ayrıca Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi olarak da görev yapıyor.

Kushner’in eşi İvanka’nın da Beyaz Saray’da resmi bir görev alacağı haberleri tartışmalara neden olurken çiftin emlak işlerinden gelir elde etmeye devam ediyor olmaları menfaat çakışması tartışmalarını daha da alevlendirmişti.

Kushner’in ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan önce Irak’a görüşmelerde bulunmak üzere seyahat etmesi da ABD medyasında tartışılan konular arasında.