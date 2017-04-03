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Makedonya'da DEAŞ tehdidi çalıştayı başladı
Makedonya'da DEAŞ tehdidi çalıştayı başladı

Makedonya'nın Ohri şehrinde DEAŞ ile mücadele için çalıştay düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde, "Güneydoğu Avrupa bölgesinde sanal gerçeklik aracılığıyla DEAŞ'in radikalleşmesine karşı mücadele" başlıklı NATO çalıştayının açılışı yapıldı.

Üsküp General Mihaylo Apostolski Askeri Akademisi ve Bulgaristan Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen çalıştayın açılışına Makedonya Savunma Bakanı Zoran Jolevski'nin yanı sıra bölge ülkelerinden güvenlik sektörü temsilcileri katıldı.

Ana konusu DEAŞ tehdidi ve üyelerinin sanal gerçeklik aracılığıyla radikalleşmesi olan çalıştayda, NATO katılımcıları ve barış için ortaklık programı ülkeleri arasında bölgesel iş birliğinin kurulması konusu da ele alınacak.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Makedonya Savunma Bakanı Jolevski, DEAŞ'ın son birkaç aydır ciddi kayıplara uğradığını söyledi.

Jolevski, beş gün sürecek çalıştayda NATO üyesi ülkelerden birçok katılımcının konuşmalar yapacağını belirterek "Çalıştayda bölgedeki ülkelerin siber tehditlerle nasıl başa çıkacağı, DEAŞ ya da başka terör örgütlerinin kullandığı gençlerin radikalleştirilmesinin önlenmesi konuları tartışılacak. Bu mücadelede daha da başarılı olmamızı sağlayacak, Makedonya ve bölgeden uzmanların konu hakkında gerekli bilgiler edineceği bu organizasyon büyük önem arz ediyor." dedi.

Çalıştaya Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'dan güvenlik sektörü temsilcileri katılıyor.



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