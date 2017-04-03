'İsrail, Lübnan'a savaş açma niyetinde'

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İsrail'in devreye soktuğu yeni hava savunma sisteminin, Lübnan'a yönelik savaş niyetini ortaya çıkardığını söyledi.
Lübnan basınına yansıyan haberlere göre Hariri, pazar günü bir Fransız televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Yeni devreye sokulan hava savunma sistemi, İsrail'in, Lübnan'a yönelik yeni bir savaş açma niyetini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
İsrail'in, Arapları rahat bırakmayı istemediğini vurgulayan Hariri, İsrail'in bu niyetini anlamak için her gün Lübnan'ın hava, kara ve deniz sınırlarına yaptığı ihlallere bakmanın yeterli olacağını belirtti.
Hizbullah'ın İsrail ile bir savaşa neden olacağı yönünde endişesinin olmadığını aktaran Hariri, "İsrail, sadece Hizbullah'a değil, tüm Lübnan'a karşı savaş başlatmayı düşünüyor." diye konuştu.
Hariri'nin açıklaması, İsrail'in, "Davut Sapanı" adlı yeni füze savunma sistemini devreye soktuğunu duyurmasının hemen ardından geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, orta menzilli yeni füze savunma sisteminin, "İsrail'i yok etmek isteyenlere karşı" devreye alındığını kaydetmişti.
İsrail, Davut Sapanı adlı yeni hava savunma sistemiyle 70 ila 300 kilometre menzilli füzeleri engellemeyi hedefliyor.
İsrail'in halihazırda sahip olduğu "Demir Kubbe" savunma sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor. İsrail ayrıca Ok (Arrow) adı verilen uzun menzilli füzelere karşı kullanılabilecek füze savunma sistemlerine de sahip.
Kısa menzilli füze savunma sisteminin Gazze'den gelebilecek roketlere, orta menzilli savunma sistemin Hizbullah'ın atabileceği füzelere, uzun menzilli sistemin de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı kullanılma amacı taşıdığı belirtiliyor.
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