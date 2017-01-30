18:25, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama



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Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 79 şüpheliden 26'sı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında işlem yapılan 79 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 27 Mart-3 Nisan arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 55 kilo 40 gram esrar, 872 gram eroin, 10 gram kokain, 12 gram "skunk" (genetiği değiştirilmiş esrar maddesi), 9 gram "bonzai", 9 gram metamfetamin olmak üzere toplam 55 kilo 952 gram uyuşturucu madde ve 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 75, bulundurma ve benzer suçlardan ise 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 79 şüpheliden 26'sı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 9 bin 615 liraya el koyuldu.

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