Güncelleme: 18:36, 03 Nisan 2017 Pazartesi

Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e başsağlığı mesajı





Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev'e, St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileklerini iletti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e, St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi. RUSYA'DA METRODA TERÖR SALDIRISI Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım mesajında Medvedev'e, metroda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.

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