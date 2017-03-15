'ABD Yemen'de El-Kaide'yi vurdu' iddiası

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava araçları (İHA), Yemen'in güney kentlerinden Ebyen'in Mudiye, El-Vadi, Ahvar ve El-Mahfed ilçelerinde 5 gündür El-Kaide'nin olduğu düşünülen mevzilere yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi.
ABD savaş gemilerinin de Zencebar ilçesinin doğusundaki sahile yakın köyler ile Ebyen, Şebve, Hadramevt ve Mahra kentlerini birbirine bağlayan uluslararası kara yolu üzerinde bulunan El-Kavz, Mucan ve El-Mervan köylerinde örgüte ait olduğu tahmin edilen mevzileri hedef aldığı ileri sürüldü.
Kentte El-Kaide'ye yönelik hava saldırılarının, örgütün unsurlarının dağlara ve sivillere ait çiftliklere kaçmasına yol açtığı kaydedildi.
Yemen resmi makamlarından henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Pentagon Sözcüsü Davis,“Yemen'de geçen haftanın ortasında toplam 50 saldırı yaptığımızı duyurmuştuk. O zamandan beri bu sayı şimdi 70’e çıkmış." dedi.
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